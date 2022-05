Transfer-Überraschung: Rapid bastelt an der Rückkehr von Burgstaller

Nur: Hamburg ist schon sehr weit weg von Kärnten.

Die Bildzeitung berichtete, dass Nürnberg den Top-Stürmer der Jahre 2015 und 2016 (insgesamt 34 Tore in 70 Partien) zurückholen will. Warum auf dem halben Weg Halt machen, wenn auch in Wien ein Verein wartet, der Burgstaller in bester Erinnerung hat?