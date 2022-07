Vor ÖFB-Duell mit Deutschland: Wird Brentford das zweite Córdoba?

In der ewigen Einsatzliste des ÖFB ist sie die Nummer vier, nur Rekordspielerin Sarah Puntigam (123), Carina Wenninger (119) und Rekordtorschützin Nina Burger (109) liegen noch vor ihr. "Wenn man mit Österreich gegen Deutschland spielt, ist die Rollenverteilung immer ein bisschen so David gegen Goliath. Ich finde die Rolle ganz cool, mag es gerne, wenn man uns nicht so auf der Liste hat", sagt die Salzburgerin.