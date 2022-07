ÖFB-Präsident vor EM-Viertelfinale: "Frauen bringen mich in Termin-Stress"

Was erwarten Sie vom Spiel?

So wie ich unser Team kenne, werden sie alles unternehmen, um erfolgreich zu sein. So souverän, wie sie in der Gruppenphase aufgetreten sind, kann man nur noch zulegen. Aber wenn man ehrlich ist, dann ist Deutschland Favorit. Aber wir können sie ärgern.

Werden Sie vor Ort sein?

Natürlich reise ich am Donnerstag wieder an. Schön langsam bringen mich die Frauen in Terminstress.

Ist der so groß als ehrenamtlicher ÖFB-Präsident?

Um ehrlich zu sein, habe ich mir das Leben als ÖFB-Präsident weniger anstrengend vorgestellt. Es ist schon extrem zeitintensiv. Aber in diesem Fall überwiegt natürlich die Freude über den Stress.

Muss man Mitgefühl haben mit Ihnen oder Ihrer Frau?

Die kennt mich schon so lange. Sie ist einiges gewohnt und trägt meine Entscheidung, das zu tun, mit.