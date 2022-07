Das ÖFB-Team im EM-Viertelfinale: Kein Gelabere, ganz viel Party

Auf die Frage des englischen Fernsehens, was denn das österreichische Team so ausmache, antwortete sie: "Our Us-Mentality." Das Wir-Gefühl, um es auf schön Deutsch zu sagen. Das zeigt sich auf dem Feld und der Party, aber auch bei der Integration der jungen Spielerinnen. So erklärt Manuela Zinsberger den Unterschied zu 2017: "Ich will nicht sagen, dass wir besser sind, aber wir sind anders. Wir haben etwas Neues, Frisches dazubekommen."

Und damit spielt es sich auch anders. Verteidigerin Carina Wenninger: "Wir haben schon 2017 gut verteidigt, aber nur verteidigt. Jetzt haben wir gegen Topnationen Spielanteile und Chancen herausgespielt. Wir haben den Mut, hoch zu stehen. Dafür braucht man aber viel Laufbereitschaft."