Österreich im EM-Viertelfinale: Ehrlicher Jubel folgt vorgegaukeltem Hype

Vielleicht ist auch schlechtes Gewissen ein Mitgrund, weshalb die Frauen-EM bereits vor deren Start in den medialen Mittelpunkt gerückt wurde wie nie zuvor. Und weshalb der ORF mit der Übertragung aller 31 Spiele warb. Wie ihm kann dem ÖFB nicht vorgeworfen werden, dass er die EM zweitrangig behandle. So umfasst der Betreuerstab für 23 Frauen 30 Personen. Und damit sechs Mal so viel wie einst bei Hans Krankl und Kollegen in Cordoba.