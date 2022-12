Vor WM-Halbfinale: Warum Marokkos historischer Erfolg kein Zufall ist

Die Genugtuung über sportliche Siege gegen Europa lässt bei eben sich dort zweitrangig behandelt gefühlten Menschen die Sicherungen durchbrennen. Was aber erst würde passieren, sollte Marokko gegen Frankreich verlieren oder gar vom Referee benachteiligt werden? Zumindest in Katar nichts Schlimmes. Zumal Marokkos Fans vor Ort wissen, dass es im arabischen Häf’n noch viel ungemütlicher zugeht als in einem in der EU.