Andreas Herzog kritisierte Umgang mit Ronaldo

Andreas Herzog hat den Umgang der Öffentlichkeit mit Portugals Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo kritisiert. "Dass eine Zeitung eine Umfrage macht, ob Ronaldo noch spielen darf oder nicht und dann sind 90 Prozent dagegen, ist für mich eine Schweinerei hoch zehn, weil genau diese Leute sind ihm wahrscheinlich in den letzten 15 Jahren hinten reingekrochen bis ins Letzte", sagte der 103-fache ÖFB-Teamspieler am Montagabend im TV-Sender Sky.

Ronaldo schied mit Portugal bei der WM in Katar im Viertelfinale aus. In beiden K.o.-Spielen saß der 37-Jährige zunächst auf der Bank. "Wenn die Zeit gekommen ist und du zeigst die ersten Schwächen, dann musst du dir einen Stahlhelm aufsetzen und darfst dich nicht beirren lassen", sagte Herzog. Das sei "in jedem Land so".