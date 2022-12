Abgang unter Tränen: Superstar Ronaldo meldet sich nach WM-Aus

Großer Traum

Die Frage ist nur: Wer will ihn? Spät, aber doch, meldete er sich am Sonntag via Instagram. "Eine Weltmeisterschaft für Portugal zu gewinnen, war der größte und ehrgeizigste Traum meiner Karriere", schrieb Ronaldo. "Leider ist der Traum gestern zu Ende gegangen." Der aktuell vereinslose Superstar tröstete sich mit dem Erreichten in der Vergangenheit. "Zum Glück habe ich viele internationale Titel gewonnen, auch für Portugal, aber den Namen unseres Landes in der Weltspitze zu vertreten, war mein größter Traum", schrieb er. "Dafür habe ich gekämpft. Ich habe hart für diesen Traum gekämpft."