WM-Viertelfinale live: So steht es bei Marokko gegen Portugal

Während sich Außenseiter Marokko an seiner historischen Chance berauscht, ist Portugals Fußballauswahl vor dem Viertelfinalduell am Samstag (16 Uhr/live ServusTV) damit beschäftigt, die Wogen in der Causa Ronaldo zu glätten. "Es ist höchste Zeit, Ronaldo in Ruhe zu lassen", betonte Teamchef Fernando Santos am Freitag. An der Favoritenrolle der Portugiesen ändert das alles freilich nichts, auch wenn Santos klarstellte: "Es wird kein einfaches Spiel für Portugal."