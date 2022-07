Liga-Hit Salzburg gegen Austria: Zwei Aufsteiger in den Hauptrollen

Träume und Ziele

Bodenständigkeit ist auch eine Tugend, die Matthias Braunöder auszeichnet. Auch er hat sich in der letzten Saison mit starken Leistungen ins Rampenlicht gespielt. Diese gelte es jetzt zu bestätigen: "Ich habe viel vor. Es gibt immer Dinge, die ich verbessern will, ich bin bei weitem noch nicht perfekt." So will er dem Austria-Spiel noch mehr den Stempel aufdrücken. "Und ich will mehr Tore schießen."

In Sachen Nationalteam ist ihm Kollege Seiwald noch einen Schritt voraus. "Das ist natürlich eines meiner großen Ziele", gibt der Burgenländer zu, "ich kann mich nur mit Leistungen empfehlen, letztendlich entscheidet der Teamchef." Zutrauen würde er es sich: "Ich glaube schon, dass ich da reinpassen würde und einen dynamischen Fußball spielen kann." Seine Ziele mit der Austria: "Wir sollten bescheiden sein, das erste Etappenziel ist das Meister-Play-off."

Seiwald hat mit Salzburg natürlich andere Ansprüche, will das Double verteidigen. Einen möglichen Sommer-Transfer lehnte er ab, stattdessen verlängerte er bei seinem Heimatklub, bei dem er seit der U 9 spielt, bis 2026. "Ich habe fast meine ganze fußballerische Laufbahn hier verbracht, konnte schon so viel lernen und möchte dies noch weiter tun." Einen Karriereplan verfolgt er nicht. "Natürlich hat man Träume und Ziele, aber ich fühle mich bei Salzburg sehr wohl." Als reizvolle Destinationen sieht er die Ligen in Deutschland und England – irgendwann. "Ich lasse alles auf mich zukommen."