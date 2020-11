Vor dem Liga-Hit: Die Fragen zu den Kursschwankungen bei Rapid

Die nackten Zahlen locken auf eine falsche Fährte: Vier Treffer von Rapid, sechs Gegentore für Salzburg – das schaut nach einem offenen Liga-Schlager am Sonntag in Hütteldorf aus. Die Spiele an sich sahen aber ganz anders aus: Salzburg forderte beim 2:6 gegen die Bayern die aktuell beste Mannschaft der Welt 75 Minuten lang voll. Rapid wandelte beim 4:3 gegen Underdog Dundalk hingegen am Rand einer Blamage – das Beste ist die weiter bestehende Chance auf ein Finalspiel gegen Molde in Hütteldorf um den Aufstieg.

„Salzburg ist ein Top-Team und hat ein unglaubliches Spiel gemacht. Wir müssen ganz anders auftreten, sonst wird das gar nicht gut ausschauen“, meint Rapid-Trainer Kühbauer mit Blick auf das 2:7-Debakel im jüngsten Duell mit dem Meister.

Warum schwanken die Leistungen so stark?

Rapid hat sich heuer deutlich gesteigert, seit Jahresbeginn wurde ein Punkteschnitt von 2,0 erspielt. Das wäre in Ligen ohne Überflieger wie Salzburg Meister-verdächtig. Allerdings ging das nicht mit Dominanz, es waren dafür Leistungen am Anschlag mit Kraftakten nötig.