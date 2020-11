Das Tor-Quartett von Rapid: Rettung durch den Eigenbau beim 4:3

Immerhin weiß der Chefcoach, dass er sich auf den diesmal rettenden Eigenbau verlassen kann. Alle vier Torschützen kommen aus Wien. Das Quartett Dejan Ljubicic (23), Kelvin Arase (21), Hofmann (27) und Yusuf Demir (17) verbindet noch etwas: Sie alle wurden bei Rapid ausgebildet.

Damit ist der Höchstwert an eigenen Treffern in der Europa League in der Rapid-Viertelstunde (3) nicht das einzig Positive, was in der Statistik übrig bleiben wird.