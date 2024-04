Vor dem Duell in Linz: Wie stark sind die deutschen Fußballerinnen?

Ex-ÖFB-Nationalspielerin Lisa Makas hat fünf Jahre lang in Deutschland gespielt und verfolgt als TV-Expertin und sportliche Leiterin der Austria Wien Frauen die Situation bei den Nachbarinnen. Sie glaubt, dass die Qualität und Breite im deutschen Frauenfußball immer noch vorhanden ist, aber so manches verabsäumt wurde. „Im Gegensatz zu anderen Ligen geht die deutsche fast unter“, sagt sie im KURIER-Fußball-Podcast Nachspielzeit . Sie spricht von einem „Durchhänger“.

Was fehle, so Lisa Makas, sei die standesgemäße Vermarktung der deutschen Frauen-Liga. Rund 3.000 Zuschauer kommen im Durchschnitt zu den Spielen, schreibt die Deutsche Welle. In Spanien und England werden unterdessen Zuschauerrekorde erzielt, die ein Vielfaches davon sind. „Ich glaube, dass in Deutschland viel mehr möglich wäre“, sagt Makas.

Für Fuhrmann ist aber eines klar: „Wir profitieren davon, dass viele unserer Spielerinnen in Ligen wie die deutsche gehen.“ Sie bezeichnet die österreichische Liga als „Entwicklungsliga, die noch nicht die Professionalität hat wie andere“. Deutschland sei mehrere Schritte weiter.