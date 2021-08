Von Schönwies in die Serie A: Der rasante Aufstieg von David Schnegg

In der Lagunenstadt tauchte der junge Tiroler in den vergangenen Wochen in eine völlig neue Welt ein. Wie sein österreichischer Mannschaftskollege Michael Svoboda, der bereits seit einem Jahr in Venedig spielt, hat David Schnegg nie eine Nachwuchsakademie besucht und ist ein Instinktfußballer alter Prägung. In Italien, dem Mutterland der Taktik und Strategie, erhielt der 22-Jährige nun in der Vorbereitung einen Crashkurs, dass ihm abends nur so der Kopf rauchte. „Ich hab’ hier in dieser kurzen Zeit taktisch mehr gelernt als in den letzten drei Jahren in Österreich“, berichtet David Schnegg.