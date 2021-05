Ein Österreicher spielt dort Fußball, wo andere Urlaub machen

„Die ersten Monate waren frustrierend“, gesteht Svoboda. Nach dem sportlichen Abstieg mit WSG Tirol hatte der 22-Jährige beim italienischen Zweitligisten Venezia F.C. angeheuert. Ohne Italienisch-Kenntnisse, ohne Auslandserfahrung, ohne den Hauch einer Ahnung, was ihn in der Serie B erwarten würde. Die ersten Wochen, in denen er nie zum Zug kam, waren für den Verteidiger eine größere Herausforderung als der torgefährlichste Gegenspieler. „Du sitzt daheim und weißt nicht, was du genau machen sollst“, erzählt Svoboda. „Du spielst nicht, die Familie ist in Wien und du bist allein da mit der Pandemie.“