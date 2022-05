Von Adeyemi bis Haaland: Wie Salzburg seine Stürmer-Stars versilbert

Weltstar Haaland

Der gebürtige Brasilianer Alan verließ die Bullen 2015 nach 93 Toren um 11,1 Millionen Euro Richtung China. Heute ist der mittlerweile 31-jährige zehnfache chinesische Teamspieler vereinslos. Zwei Jahre später musste Salzburg Jonatan Soriano ziehen lassen – nach 172 Toren. Der Spanier, der mittlerweile seine Karriere beendet hat, brachte 15 Millionen ein. Sein Nachfolger war Munas Dabbur. Der Israeli traf für den österreichischen Serienmeister insgesamt 72 Mal, ehe er 2019 für 17 Millionen Euro nach Sevilla wechselte. Aktuell stürmt er für Hoffenheim.

2020 verlor Salzburg seinen wahrscheinlich größten Star. Wegen einer Ausstiegsklausel gab es für Erling Haaland damals "nur" 20 Millionen Euro. 29 Tore hat der Norweger in 27 Spielen für Salzburg geschossen. Jetzt wechselt er für eine Ablösesumme von kolportierten 60 bis 75 Millionen Euro von Dortmund zu Manchester City. Der Transfer von Hwang Hee-chan zu Leipzig spülte 12 Millionen Euro in die Salzburger Kassa, der Südkoreaner durfte in Österreich 45 Mal jubeln.

Es folgte Patson Daka, der im Vorjahr um 30 Millionen Euro in die Premier League zu Leicester wechselte. Nach 68 Toren im Dress der Salzburger läuft es auf der Insel nicht ganz so rund, in 37 Spielen hat er aber immerhin auch elf Mal getroffen. Wie es Karim Adeyemi in Dortmund ergehen wird? "Er wird dort zum Publikumsliebling", glaubt sein Noch-Sportdirektor Freund.

Für die acht aufgezählten Torjäger hat Salzburg übrigens insgesamt 24,6 Millionen Euro ausgegeben. Und bei einem Transfererlös von insgesamt 158 Millionen Euro einen Gewinn von 133,4 Millionen Euro gemacht.