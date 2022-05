Transfer von Stürmer-Star Haaland: Was ist ein Fußball-Profi wert?

Berater-Honorar

Der Einfluss von Spielerberatern hat in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen. Die Top-Berater kassieren Millionensummen für ihre Hilfe beim Wechsel in eine Top-Liga. Im Falle Haalands könnte die Agentur des kürzlich verstorbenen Mino Raiola bis zu 50 Millionen Euro erhalten.

Gehalt

Die Spielergehälter in den besten (oder am besten zahlenden) Ligen der Welt sind in den vergangenen Jahren massiv angestiegen. Bis zu 30 Millionen Euro soll Haaland pro Saison in Manchester verdienen. Momentan werden rund 25 Millionen kolportiert.