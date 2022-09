Vier Listen bleiben im Rennen um die Präsidentschaft bei Rapid

Nach dem schmutzigen Wahlkampf 2019 versucht das sechsköpfige Wahlkomitee alles, um die Kür des neuen Rapid-Präsidenten in Ruhe vorzubereiten. Der an sich bis Mittwoch gültige Maulkorb für Kandidaten wurde mit der Bitte ergänzt, während der Gespräche mit dem Komitee auch weiterhin nicht an die Öffentlichkeit zu gehen.

Aus den ursprünglich sechs Bewerbern wurden am Mittwoch vier. Nach dem Aus für eine Liste wegen formaler Schwächen wurde "nach eingehender Prüfung" entschieden, dass bei einem weiteren Team die "inhaltlichen Voraussetzungen" nicht genügen.