Verteidiger-Karussell mit Baumgartner, Piesinger, Gugganig und Nemeth

Nach drei erfolgreichen Jahren im Ausland kehrt Simon Piesinger in die Bundesliga zurück. Der gelernte Sechser wurde bei Randers zum stabilen Innenverteidiger und spielte im Februar in der Conference League noch gegen Leicester.

Weil der 30-Jährige auch in der kommenden Saison im Europacup dabei sein will, aktiviert Piesinger seine günstige Ausstiegsklausel in Dänemark. Der Transfer zum WAC (startet in der Quali zur Conference League) steht bevor.