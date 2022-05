Ausblick von Rapid-Trainer Feldhofer: Großer Kader für große Ziele

Ferdinand Feldhofer musste nicht lange nachdenken, um sein erstes halbes Jahr bei Rapid in einem Wort zusammenzufassen. „Intensiv.“ Und wenn es zwei sein sollen: „Sehr intensiv.“

Im Zeitraffer klingen die sechs Monate des Kühbauer-Nachfolgers noch extremer: Die ersten Ziele im Dezember waren, den Abstand zu den Top-6 zu verringern und mit einem Sieg in Genk in der Europa League aufzusteigen – beides geschafft. Der Frühjahrsauftakt ging im Cup (gegen Hartberg) und mit dem Europacup-Aus in Arnheim schief. Danach wurde die Teilnahme an den Top-6 mit zwei Siegen fixiert, die Verletztenliste aber immer länger.

Die direkte Europacup-Qualifikation hat Rapid in den letzten 20 Minuten beim WAC vergeigt. Gegen die WSG Tirol wurde das Minimalziel mit dem Gesamtscore von 4:1 erreicht.

21 Jahre jung

Am Ende stand eine verstärkte Rapid-II-Auswahl mit einem Altersdurchschnitt von 21 Jahren auf dem Rasen.