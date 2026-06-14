Versöhnung in Manhattan: Als sich Prohaska und Herzog beim Lipizzaner trafen

Als Fußball-Chefanalytiker des ORF durfte Herbert Prohaska, 70, wählen: Dienstantritt um 3.30 Uhr im Studio am Küniglberg oder vor Ort-Einsatz in den USA? Der 2004 zu Österreichs Jahrhundertfußballer gewählte entschied sich im Gegensatz zu Andreas Herzog, 57, für die gelegentliche Wiener Morgenvariante.

Allein schon in Erinnerung an die WM’94, als Prohaska in Florida bei einer High-Noon-Partie bereits am Weg ins Stadion mehr geschwitzt hatte als einst oft als Spieler-Genius.

Spionage in den USA

1994 war Prohaska als Teamchef mäßig begeistert zur US-WM gedüst. Zumal es galt, EM-Quali-Gegner Irland zu beobachten. Herzog indes besuchte urlaubend und daumendrückend für seine norwegischen Freunde Rune Bratseth und Jan Age Fjörtoft die USA.