WM 1998: Wie Prohaska dem Duo Herzog und Polster die Stange hielt

"Frankreich, wir kommen" stand 1998 überall in Österreich in großen Lettern. Als Gruppensieger in der Qualifikation waren Andi Herzog, Toni Polster und Co. fix für die WM qualifiziert. Was folgte, beschreibt Herzog bis heute als „das bitterste Erlebnis meiner Karriere“. Eine hartnäckige Zehenverletzung hatte ihn außer Tritt gebracht. „Ich hab' nicht einmal 50 Prozent der Leistung gebracht, die möglich gewesen wäre.“

Teamchef Herbert Prohaska schickte ihn trotzdem gegen Kamerun ins Spiel, als hängende Spitze hinter Polster, der in der Qualifikation sieben Tore geschossen hatte – und ebenfalls die Form verloren hatte. „Dem Herzerl hatten wir diese WM zu verdanken. Aber dann war er schlecht drauf. Und der Hannes Reinmayr, der auf der Bank gesessen ist, war in der Form seines Lebens“, erinnert sich Wolfgang Feiersinger, damals Abwehrchef.

Reinmayr durfte erst im dritten Spiel gegen Italien ran. Das wurmt ihn noch heute: „Einerseits hab' ich den Prohaska verstanden. Aber es müssen die spielen, die am besten drauf sind.“ Die beste Leistung Gegen Italien zeigte Österreich die beste Leistung des Turniers, auch dank Reinmayr. Das Tor beim 1:2 erzielte aber Herzog, per Elfmeter. Polster, gegen Kamerun noch Last-Minute-Torschütze, gelang wie schon gegen Chile nichts mehr. In der 62. Minute nahm Prohaska ihn vom Platz – für viele zu spät. Es folgte der Heimflug. Mit hängenden Köpfen, verärgert, auch zerstritten. „In der Quali hatten wir einen tollen Zusammenhalt. Aber bei der WM wollte jeder spielen“, sagte Herzog.