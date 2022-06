Verpatzter EM-Test gegen Dänemark: Heiße Phase für die ÖFB-Frauen

Gewünschter Gradmesser

„Sie hätten auch noch das eine oder andere Tor mehr machen können“, gab auch ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann zu. Zumal Dänemarks Pernille Harder eine der besten Spielerinnen der Welt ist, nach Seitenwechsel so richtig in Spiellaune kam und bis auf einmal aber knapp scheiterte.

„Es war der Gradmesser, den wir uns gewünscht haben. Dass noch nicht alles klappt, war zu erwarten“, sagte Viktoria Schnaderbeck. Die England-Legionärin, die in den letzten Jahren mit etlichen Verletzungen zu kämpfen hatte, spielte bis zur Pause. „Der Knöchel ist gut, stabil. Ich war zuletzt nicht voll in den Trainingsbetrieb involviert, deshalb waren diese 45 Minuten ein ganz wichtiger Schritt nach vorne. Ich bin sehr happy.“

Mit der Kapitänin war eine wichtige Spielerin gegen Dänemark dabei. Mit Nicole Billa und Laura Feiersinger waren zwei Stützen aber nicht spielfit. Und mit Sarah Puntigam war die Rekord-Teamspielerin noch im Urlaub. Sie soll am Freitag, wie auch alle anderen EM-Kandidatinnen, in Bad Tatzmannsdorf dabei sein, wenn der zweite und damit auch finale EM-Lehrgang beginnt. Am 22. (Montenegro) und 26. (in Belgien) Juni gibt es noch zwei Testspiele.