ÖFB-Teamspielerin Verena Hanshaw zieht es nach Italien

Nach 14 Jahren in Deutschland sucht sich Verena Hanshaw eine neue Herausforderung. Die 108-fache österreichische Teamspielerin wechselt in die italienische Serie A und trägt künftig das Trikot des Traditionsteams AS Roma.

Zuletzt war die 30-jährige Verteidigerin sechs Saisonen lang bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag gestanden.