ÖFB-Teamchefin Fuhrmann: "Das war einer der bittersten Fußballabende"

Am Ende stand vor allem eine Frage im Fokus: Wie kann man aus diesem Spiel gegen Deutschland das Positive mitnehmen, um schon im nächsten EM-Quali-Spiel am Dienstag in Polen (20.30 Uhr/live ORF Sport+) zu punkten? „Das war einer der bittersten Fußballabende für mich“, sagte Teamchefin Irene Fuhrmann, die ja eigentlich die sein sollte, die ihre Mannschaft jetzt aufbaut.