Unmöglich? Wie Sie als Fan noch an WM-Tickets für Katar kommen

Wer in den kommenden Tagen beim Anblick des runden Leders unter der Wüstensonne noch auf den Geschmack kommt, dem sei gesagt: Unmöglich ist ein spontaner Trip nach Doha nicht. Jedoch: Voraussetzung ist der Besitz einer WM-Eintrittskarte. Einfach so die Stimmung in der Stadt und vor den Arenen aufsaugen sowie mit Anhängern anderer Nationen jubeln und leiden, ist nicht möglich. Das kleine Land am Persischen Golf will damit die Besucherströme einigermaßen in Grenzen halten. Die Vorgabe gilt bis zum Ende der Vorrunde, ab 3. Dezember sollen auch wieder andere Touristen ins Land einreisen dürfen.