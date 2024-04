Und wieder nichts: Rapid verschenkt Sieg gegen Klagenfurt

Nach dem 2:3 im Herbst und dem 1:1 in Klagenfurt holen die Kärntner ein 1:1 in Wien. Somit ist der LASK wieder Dritter.

Es bleibt dabei: Rapid kann in dieser Saison gegen Klagenfurt nicht gewinnen. Mit dem 1:1 am Sonntag holten die Wiener erst ihren zweiten Punkt gegen die Kärntner in dieser Saison.

Die schlechte Nachricht des Tages kam für Rapid-Trainer Robert Klauß schon vor dem Spielbeginn. Leopold Querfeld musste wegen muskulärer Probleme passen. Über die Länge der Pause wird erst eine MR-Untersuchung Aufschluss geben. Für ihn rückte Maximilian Hofmann in die Innenverteidigung, und weil Neraysho Kasanwirjo gesperrt war, spielte Moritz Oswald den Rechtsverteidiger.

Diese Rolle legte der 22-Jährige offensiv an. Um den defensiven Riegel der Klagenfurter auseinander zu ziehen machten die Rapidler das Spielfeld extra breit, Oswald nutzte immer wieder in Ballbesitz den Raum an der Outlinie. Auf der linken Seite beackerte der Schwede Isak Jansson das Spielfeld, weil Marco Grüll zu Beginn aus Vorsicht einen Platz auf der Ersatzbank einnahm.

Die Leihgabe vom spanischen Zweitligisten Cartagena ersetzte Rapids Topscorer tatsächlich gut. Schon in der 5. Minute jubelte der 22-Jährige: Nach einer Kombination über Auer und Burgstaller ließ Klagenfurt-Keeper Philipp Menzel das kurze Eck offen – 1:0. Wenig später hielt der Klagenfurter gegen Jansson zweimal stark (7., 13.). Rapid dominierte und ließ kaum etwas von den Klagenfurtern zu. Doch so war es auch beim 2:3 im Herbst. Ins Kreuzeck Rapid war also gewarnt. Und das zu Recht. Eine 1:0-Führung sollte gegen das effiziente Team von Peter Pacult nicht reichen. Mit dem allerersten Torschuss glichen die Gäste aus: Karweina ließ Auer stehen, seine Hereingabe wurde von Sollbauer schlecht geklärt, Hannover-Leihgabe Max Besuschkow traf im 16er ins Kreuzeck (55.) – 1:1. Sollbauer war kurz vor der Pause gekommen, weil sich Kongolo am Knöchel verletzt hatte. In der Wiener Innenverteidigung wird die Rückkehr von Cvetkovic nach seinem Kreuzbandriss immer dringender.

Ein Wirkungstreffer Klagenfurt-Verteidiger Kosmas Gkezos köpfelte einen Eckball nur knapp daneben (62.). Es wurde Zeit für die Einwechselung von Grüll. Der Mann mit 17 Torbeteiligungen brachte tatsächlich Schwung. Aber auch Youngster Ismail Seydi, nach dessen Solo Burgstaller alleinstehend zum Abschluss kam. Der kullernde Ball wurde aber noch vor der Linie abgefangen (71.). Es blieb beim 1:1 – das dritte Heimremis von Rapid in Folge.

Rapid - Klagenfurt 1:1 (1:0) Tore: 1:0 ( 5.) Jansson, 1:1 (55.) Besuschkow.

Rapid: Hedl - Oswald, Hofmann, Kongolo (45.+1 Sollbauer), Auer - Sattlberger (88. Mayulu), Grgic - Lang (69. Seydi), M. Seidl, Jansson (69. Grüll) - Burgstaller.

Klagenfurt: Menzel - Gkezos, Mahrer, Wimmer, Robatsch (73. Jaritz) - Besuschkow (77. Wernitznig), Benatelli (46. Irving), Cvetko, Schumacher - Karweina (77. Bonnah), Binder (58. Arweiler)

Gelbe Karten: Sattlberger, Burgstaller bzw. Cvetko, Jaritz.

Wien, Allianz Stadion, 19.600, SR Ciochirca.

Drei Mal Sturm Für Rapid geht es kommenden Freitag mit dem Auswärtsspiel gegen Sturm Graz weiter, am 24. April treffen die beiden Klubs in Wien aufeinander. Zwei Generalproben für das Cup-Finale am 1. Mai in Klagenfurt. Dann will übrigens auch Cvetkovic wieder dabei sein.