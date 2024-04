Sturm jubelt in Hartberg: Titel-Duell mit Salzburg spitzt sich zu

In Graz ist wieder so etwas wie Souveränität eingekehrt. Nach Salzburgs 1:3-Niederlage beim LASK am Freitag blieb Sturm in der Hitze von Hartberg cool. Nach dem 3:1-Sieg schlossen die Steirer punktemäßig zum Tabellenführer Salzburg auf. Sechs Runden vor dem Ende kündigt sich ein heißes Bundesliga-Finale zwischen den beiden heimischen Topklubs an.