Jon Gorenc Stankovic: Der Herr über Raum und Zeit bei Sturm Graz

Natürlich erinnert sich auch der Slowene beim KURIER-Gespräch noch an seine Unterschrift, er erzählt von den damals gemischten Gefühlen : „Ich habe Sturm nach der Corona-Pause genau verfolgt: Sie haben in der Meistergruppe Spiel um Spiel verloren .“

Es folgten dreieinhalb Jahre mit vielen Erfolgen : „Wir haben uns jedes Jahr nochmals gesteigert. Und jetzt sind wir Cupsieger und in allen drei Bewerben noch gut dabei. Ich will weitere Titel gewinnen .“

Hürde Bratislava Am Donnerstag ab 18.45 Uhr wartet das erste Europacup-Spiel in einem Frühjahr seit der Ära Osim. Slovan Bratislava ist in der Zwischenrunde der Conference League in Graz zu Gast. Und wieder wird Stankovic im defensiven Mittelfeld eine Schlüsselrolle einnehmen – als Sechser, der die Verbindung zur Offensive herstellt und Gegenangriffe möglichst früh abfängt.

Gelernter Verteidiger Dabei war der junge Jon als Innenverteidiger-Talent von Domzale zu Dortmund gewechselt. Für Huddersfield verteidigte der heute 28-Jährige in der Premier League. „Auch bei Sturm habe ich als Verteidiger begonnen.“ Nach sechs Pflichtspielen nahm Trainer Ilzer gegen Ried einen idealen Wechsel vor. „Seither bin ich ein Sechser. Ich muss viel denken, reden und die Kontrolle über das Spiel behalten“, erklärt der 1,90 m große Stabilisator. Die besondere Stärke ist das Gefühl für Raum und Zeit. Gorenc Stankovic bewegt sich instinktiv meist dorthin, wo der Ball wenig später landen wird. Der derzeit wohl beste Sechser der Bundesliga ist eigentlich ein Verteidiger: „Das habe ich nicht gelernt, so spiele ich einfach.“

"Unfassbare Bilanz" Einfach nur spielen ist auch die Leitlinie des 20-fachen Teamspielers, der öfters angeschlagen einläuft. „Von 155 Partien hat er 147 gespielt, in vier Partien war er gesperrt. Das ist eine unfassbare Bilanz“, betont Schicker.

© APA/EVA MANHART

Der Hintergrund dürfte ein ungewöhnliches Schmerzempfinden sein: „Als ich mir 2017 das Kreuzband gerissen habe, bin ich für zehn Minuten rausgegangen. Dann habe ich mir beim Laufen gedacht, es geht wieder. Am nächsten Tag kam das Ergebnis: Das Band war ab.“

© APA/ERWIN SCHERIAU

Neben Spielintelligenz und Durchhaltevermögen gibt es für Schicker noch ein drittes Plus: „Ich habe von Jon noch nie ein negatives Wort gehört. Er ist für alle ein unglaubliches Vorbild.“ Der Gelobte, der mit seiner Freundin in Graz lebt, wird ein wenig verlegen: „Zu mir kann jeder immer kommen, ich will allen helfen. Ich habe beim BVB und in Huddersfield gemerkt, wie wichtig es ist, dass jemand für die Neuen und Jungen da ist.“