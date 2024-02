Werder Bremen buhlt um Sturm-Sportchef Andreas Schicker

Wenige Tage vor dem Start des Frühjahres in der österreichischen Bundesliga muss Vizemeister Sturm Graz um den Abgang einer Schlüsselfigur fürchten. Wie die Bild-Zeitung meldet, ist Sportchef Andreas Schicker einer der Kandidaten für den Posten des Geschäftsführers Sport bei Werder Bremen .

Ursprünglich präferiert Werder auf diesen Schlüsselpositionen Personen, die den Verein lange und gut kennen. Doch die Bilanz von Schicker in Graz scheint die Verantwortlichen in Bremen beeindruckt zu haben, wie die Bild schreibt. Für Schicker wird derzeit wohl nur das ligaspiel am Freitag gegen Tabellenführer Salzburg im Zentrum stehen.