UEFA zeigt sich im Super-League-Streit gelassen

Auch die umstrittene, aber 2024/25 greifende Europacup-Reform wurde als Vorteil f├╝r weniger prominente Klubs angepriesen. Ab ├╝bern├Ąchster Saison erfolgt in den Gruppenphasen von Champions League, Europa League und Conference League eine Aufstockung von 32 auf 36 Vereine. Dadurch ist laut Hedtst├╝ck garantiert, dass pro Spielzeit Klubs aus mindestens 37 L├Ąndern an Gruppenphasen teilnehmen.

Um die Verteilung der vier zus├Ątzlichen Champions-League-Pl├Ątze gab es heftige Diskussionen. Festgelegt wurde, dass ein Ticket an die gem├Ą├č UEFA-F├╝nfjahreswertung f├╝nftbeste Liga geht. Zwei Tickets streifen jene Nationalverb├Ąnde ein, deren Klubs in der vorangegangenen Spielzeit die meisten Punkte im europ├Ąischen Ranking holten - 2021/22 war England vor den Niederlanden am erfolgreichsten. Ein zus├Ątzlicher Platz wird in der Qualifikation ├╝ber den Meisterweg ausgespielt.

Änderungen

Dazu kommen zwei ├änderungen, die f├╝r ├ľsterreich durchaus relevant sein k├Ânnten. Bisher kam der Elfte der F├╝nfjahreswertung in den Genuss eines Champions-League-Fixplatzes, sofern sich der Champions-League-Sieger ├╝ber die nationale Meisterschaft f├╝r die "K├Ânigsklasse" qualifizierte. Diese Regelung, von der Red Bull Salzburg 2019 profitierte, ist ab 2024 Geschichte. Dann geht der Platz des Titelverteidigers an jenes Team im Quali-Meisterweg, das im Klub-Ranking am besten dasteht. Sollte der Europa-League-Sieger ├╝ber die Meisterschaft die Champions League buchen, w├╝rde dieser Startplatz an das bestgereihte Team des Liga-Wegs gehen.

Noch einschneidender sind die Ver├Ąnderungen der Champions-League-Gruppenphase, die in Form einer eingleisigen Liga mit 36 Klubs ausgespielt wird. Jeder Verein absolviert k├╝nftig acht statt sechs Gruppenpartien. Bei der Auslosung kommt es zu einer Einteilung der Mannschaften in vier T├Âpfen, jeder Klub spielt gegen je zwei Teams aus jedem Topf. Daher stehen je vier Heim- und Ausw├Ąrtspartien gegen insgesamt acht Gegner auf dem Programm. "Das ist viel fairer als fr├╝her, weil man auch gegen Teams aus dem eigenen Topf spielt", betonte Hedtst├╝ck.

Die 24 Mannschaften mit den meisten Punkten steigen in die K.o.-Phase auf. ├ähnlich sieht es ab 2024 auch in Europa und Conference League aus, wobei letzterer Bewerb weiterhin sechs Gruppenspiele umfassen wird. Einen Umstieg zwischen den Bewerben nach den Gruppenphasen, wie er derzeit m├Âglich ist, wird es ab der ├╝bern├Ąchsten Saison nicht mehr geben. Die Modus-├änderungen bedeuten mehr Spiele und damit auch mehr Geld - wie hoch die Steigerung ausfallen wird, wollte Hedtst├╝ck nicht prognostizieren.