U-21-Team: Der Tag der Analyse nach dem Dämpfer

Die Tagesabläufe bei einem Turnier wie der U-21-EM in Italien sind vorgefertigt. Am Tag nach einem Spiel bittet der Teamchef jene Spieler zum Training, die nur wenig oder gar nicht zum Einsatz gekommen waren. Alle anderen blieben am Freitag im Hotel in Cormons und regenerierten auf dem Ergometer, auf der Massagebank oder beim lockeren Schwimmen.