Nach Beinbruch: Hannes Wolf meldet sich nach OP zu Wort

Auf den 20-Jährigen kommt jedenfalls eine längere Pause zu. Nach der überstandenen Operation wird Wolf mehrere Monate aussetzen müssen, ehe er dann für seinen neuen Arbeitgeber, RB Leipzig, erstmals auflaufen wird.

Wie sehr Wolf fehlte, war dann auch im zweiten Gruppenspiel gegen Dänemark am Donnerstag-Abend zu sehen. Die ÖFB-Auswahl war vor dem Spiel, das mit 1:3 verloren ging, noch mit Aufwärmleiberl mit der Aufschrift "Get well soon" und der Nummer 19 von Wolf im Stadion zu sehen. Für den Verletzten war zudem Mathias Honsak auf die Seite gerückt. Der Ausfall Wolfs konnte aber nicht kompensiert werden.