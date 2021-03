Trotz Corona: Warum die EURO 2021 tatsächlich stattfinden wird

ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold bestätigt: „Unser Informationsstand ist, dass die EURO wie geplant durchgeführt wird. Dies ist auch das einzige Szenario.“ Wie das trotz Pandemie gehen soll? Das auf 24 Nationen ausgeweitete Teilnehmerfeld soll 24 „Team-Blasen“ bilden. Die Mannschaften werden wie beim Europacup mit vielen PCR-Tests sowie Ein- und Ausreisesondergenehmigungen über den Kontinent düsen.

6 Flüge trotz Corona

Für Österreichs Gruppe heißt das: Am 13. Juni in Bukarest gegen Nordmazedonien, am 17. Juni in Amsterdam gegen die Niederlande und am 21. Juni wieder in Bukarest gegen die Ukraine.