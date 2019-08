Transfercoup fix: Der Ex-Rapidler Wöber wechselt zu Salzburg

Vor ziemlich genau zwei Jahren wurde der Defensivspieler an Ajax Amsterdam verkauft - um rund 7,5 Millionen Euro. Beim niederländischen Rekordmeister wurde er als Linksverteidiger oder in der Innenverteidigung eingesetzt, kam in knapp eineinhalb Jahren auf 39 Einsätze, darunter auch vier in der Champions League.

Im Jänner nahm er dann ein Angebot des FC Sevilla an. Der fünfmalige UEFA-Cup- und Europa-League-Sieger lieh Wöber zunächst nur aus, hatte aber auch eine Kaufpflicht in diesem Sommer, die rund 10,5 Millionen betragen haben soll. Auch beim erfolgreichsten Klub Andalusiens fand er schnell einen Platz in der Stammelf, bis er sich Anfang April eine schwere Menikusverletzung zuzog.