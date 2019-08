Transfer-Ticker: Samassekou vor Wechsel zu Hoffenheim

13.8. Salzburgs Mittelfeldmotor Diadie Samassekou steht nun doch vor einem Wechsel in die Deutsche Bundesliga. Der Teamspieler aus Mali wird aber nicht nach Dortmund, sondern wohl nach Hoffenheim wechseln, wo er einen Fünf-Jahres-Vertrag bekommen soll. Als Ablösesumme sollen etwas mehr als 14 Millionen Euro zwischen den beiden Vereinen vereinbart worden sein. Dazu kommen noch Bonuszahlungen. Am Dienstag weilte Samassekou noch in Salzburg, am Mittwoch fliegt er nach Deutschland. Noch steht der medizinische Test aus. Verläuft dieser positiv, dann sollte dem Transfer nichts mehr im Wege stehen. Ob Salzburg einen Ersatz für den 23-Jährigen holt, ist noch unklar. Personelle Alternativen gibt es im Kader eigentlich genug.