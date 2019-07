Transfer-Ticker: Kienast wechselt zu Regionalligist Stripfing

14.7. Mit einem Internetposting und einer bemerkenswerten Aussage hat Neymar den Gerüchten um eine Rückkehr zum FC Barcelona neue Nahrung gegeben. Seine PR-Agentur betonte hingegen, dass der Brasilianer am Montag wie vereinbart bei seinem aktuellen Klub Paris Saint-Germain auftauchen werde. Die kurze Videosequenz auf Instagram zeigt ein Schwarz-Weiß-Bild Neymars mit dem Emblem des FC Barcelona, am Ende des Kameraschwenks über eine Wand ist auch ein Bibelvers (Jesaja 54:17) zu sehen: "Keine Waffe wird etwas ausrichten, die man gegen dich schmiedet; jede Zunge, die dich vor Gericht verklagt, strafst du Lügen", steht da u.a. zu lesen. Ein Statement, das nicht zuletzt als Entgegnung an seine Kritiker verstanden werden kann. Ebenfalls am Samstag ließ Neymar mit der Antwort auf die Frage nach seinem größten Karrieremoment aufhorchen. Auf Platz eins sei sein Olympiasieg mit Brasilien 2016 zu finden, danach schon käme der 6:1-Erfolg mit Barca über PSG im März 2017, erklärte er gegenüber der Website Oh my goal.