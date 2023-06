Transfer fix: Rapid kauft BW-Linz-Spielmacher Matthias Seidl

Erinnerung an Grüll

Seidls Karriere erinnert an jene von Marco Grüll: So wie der Salzburger, der noch für Rapid spielt, war der Techniker nie in einer Akademie und kämpfte sich über die zweite Liga zu Rapid: Grüll hätte von der Regionalliga nach Hütteldorf wechseln können, wollte aber lieber beim damaligen Zweitligisten Ried reifen und kam dann nach einer Saison in der obersten Spielklasse.

Auf einen überragenden Herbst von Seidl folgte ein ordentliches Frühjahr bei Blau-Weiß. Nach einem Syndesmosebandanriss gelang zu den zwölf Toren aber kein weiteres mehr.

Bei Rapid kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Kollege Fally Mayulu.