Keine Rapid-Wunder: "Gibt Vereine, bei denen das Geld lockerer sitzt"

Der Politiker forderte augenzwinkernd den Meistertitel, die Rapid-Verantwortlichen hielten den Ball flacher. So meinte etwa Geschäftsführer Sport Markus Katzer: "Es bringt nichts, wenn man sagt, wir wollen nächstes Jahr Meister werden oder greifen den dritten Platz an." Rapid landete in der Vorsaison hinter Red Bull Salzburg, Sturm Graz und dem LASK an der vierten Stelle. "Wir wollen die Lücke zu den vorderen Clubs schließen. Das ist ehrlich, professionell und seriös, so eine Aussage zu tätigen. Alles andere ist ein Himmelfahrtskommando", erklärte Katzer.