Grüner Dresscode: So sieht das neue Heim-Trikot von Rapid aus

Im Rahmen der Eröffnung des neuen Trainingszentrums präsentierte Rapid Wien am Sonntag-Nachmittag auch die Heim-Dressen für die neue Saison. "Du trägst es in dir? Dann trag es", heißt es in einem dazu produzierten Video des Vereins. Das Trikot ist wenig überraschend vor allem wieder in Grün gehalten, mit dezenten weißen Nadelstreifen.