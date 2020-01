Trainingsauftakt bei Rapid: Volltreffer nach Badjis Fehltritt

Einen herausfordernden Start hatte Ferdinand Feldhofer beim WAC: Ex-Trainer Struber holte mit Marcel Ritzmaier (per Ausstiegsklausel im sechsstelligen Bereich) einen Schlüsselspieler der Mittelfeldraute nach Barnsley. Auch Stürmer Anderson Niangbo ist weg: Salzburg nutzte die Klausel, den 20-Jährigen bereits im Winter zurückzuholen. Niangbo kam im Herbst auf neun Tore und sieben Assists.

Feldhofer will am Struber-Stil festhalten: „Ich bin gerne in Ballbesitz. Wenn ich nicht in Ballbesitz bin, dann will ich den Ball so schnell wie möglich wieder erkämpfen.“

Neuer SKN-Verteidiger

Einen Heimkehrer begrüßte der SKN beim Trainingsauftakt: Christoph Klarer ist in Böheimkirchen bei St. Pölten aufgewachsen, wurde bei Rapid zum Nachwuchs-Teamspieler und 2016 von Southampton abgeworben. Nach einigen Trainings bei Profitrainer Hasenhüttl soll der 19-jährige Innenverteidiger Spielpraxis sammeln: Bis Saisonende konnte der SKN Klarer ausleihen.

In Hartberg wurde der Versuch mit dem früheren bosnischen Teamspieler Tino-Sven Susic schnell beendet: Vertragsauflösung nach nur zwei Liga-Einschätzen.

Trio in Vorarlberg

In Altach wurde ein neues Trio begrüßt: den Sechser Alain Wiss, 29, aus der Schweiz, den Innenverteidiger Berkay Dabanli, 29, aus Deutschland und den 19-jährigen Liefering-Stürmer Ogulcan Bekar.

Schlusslicht WSG Tirol holt nach Fabian Koch einen weiteren Defensivspieler: den 31-jährigen Brasilianer Bruno Soares. Der Innenverteidiger war allerdings zuletzt in Malaysia nur Tribünengast.