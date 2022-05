Trainer Feldhofer schwört seinen kleiner werdenden Rapid-Kreis ein

Matchvorbereitung statt Urlaub. Diese mühsame Saison haben sich die Rapidler mit der schwachen zweiten Hälfte der Meistergruppe und dem Zusammenbruch in den letzten 20 Minuten in Wolfsberg selbst verlängert. Am Donnerstag in Innsbruck (ab 17 Uhr) und am Sonntag (ebenfalls 17 Uhr) in Hütteldorf geht es gegen die WSG Tirol um das Minimalziel. Das Europacup-Ticket.

Trainer Ferdinand Feldhofer stellte nach dem 1:2 beim WAC auf Sky die Charakterfrage: „Wir können uns jetzt dieser Situation einfach ergeben. Oder wir stehen noch einmal auf, machen zwei super Spiele und kommen in den Europacup.“

"Wir sind bereit"

Nach zwei ruhigeren Tagen mit der Verarbeitung der Pleite fällt die Antwort des Trainers nach dem Dienstag-Training eindeutig aus: „Wir sind bereit. Wir sind voll auf die WSG und diese beiden Aufgaben fokussiert. Alle Spieler, die ich noch zur Verfügung habe, ziehen voll mit“, sagt Feldhofer zum KURIER.