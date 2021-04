Toni Polster: "Mir ist angst und bange um meine Austria"

Vom mit viel Pomp und großen Ansagen präsentierten "strategischen Partner" wurde für die finanziell schwer angeschlagene Austria - laut dem jüngsten Geschäftsbericht liegen die Verbindlichkeiten bei 78 Millionen Euro - offenbar noch keine Abhilfe geschafft. Eine Bankgarantie, die die Austria für die Lizenzunterlagen benötigte, blieb vorerst aus. Rund sieben Millionen Euro sollen fehlen. Wie Sur schrieb, bleibe die Insignia-Gruppe der Partnerschaft freilich "voll und ganz verpflichtet".

Die Austria hat bis 21. April Zeit, die fehlenden Unterlagen nachzureichen. Das Urteil in zweiter Instanz erfolgt eine Woche später. Vom Wiener Verteilerkreis wollte man sich vorerst nicht näher äußern. Man arbeite vehement daran, die Lizenz zu erhalten, hieß es auf Anfrage. Präsident Frank Hensel hatte am Dienstag nur ein knappes Statement abgegeben. "Wir wissen durch den heute erhaltenen Lizenzentscheid ganz genau, welche Anforderungen an uns gestellt werden und worauf wir uns fokussieren müssen", wurde Hensel darin zitiert.

Gibt es auch am 28. April keine Lizenz für die Favoritner, bleibt noch der Gang vor das Ständige Neutrale Schiedsgericht. In Anbetracht der Lage ist aus heutiger Sicht dort aber keine grundlegende Wende zu erwarten. Auch dürfen dort keine neuen Unterlagen mehr eingereicht werden. Bekommt die Austria vor dem Schiedsgericht keine Lizenz, wird sie in den Wiener Landesverband zurückgereiht. Dann müssten auch die Young Violets aus der 2. Liga absteigen.