Murg vor dem Millionen-Spiel von Rapid: „Wir müssen liefern“

Negative Lok-Tests

Lok wird in der Champions-League-Quali am Mittwoch (19 Uhr) besser aufgestellt sein als zuletzt in der Liga: Die positiv auf Corona getesteten Spieler waren beim UEFA-Check negativ.

„Das Niveau steigt mit den Stammspielern. Aber ich wäre überrascht, wenn sie uns deswegen überraschen könnten. Wir kennen wirklich jeden Spieler in- und auswendig“, meint Kühbauer nach vielen Scouting-Ausflügen der Grünen.