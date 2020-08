Barisic sauer wegen Fountas-Manager: "Wir sind nicht am Bazar"

„So offensiv zu agieren, ohne etwas in der Hand zu haben, geht gar nicht. Da wird auf dem Rücken von Taxi Fountas und Rapid gearbeitet“, urteilt der Sportchef, der betont, dass kein Angebot für den Griechen vorliegt: „Es gibt nichts Konkretes. Ein guter Manager arbeitet im Hintergrund und wenn es konkret wird, informiert er den Verein. Dass es dann irgendwann öffentlich wird, ist okay - aber so nicht! Wir sind nicht am Bazar!“

Für den Wiener ist klar, dass der aktuelle Kader die europäische Hürde nehmen soll: „Ich gehe davon aus und es ist unser klares Ziel, dass wir alle zusammen die Aufgabe Lok annehmen. Das Transferfenster ist ja ohnehin bis zum 5. Oktober offen.“