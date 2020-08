Kuriose Fußball-Studie: Im Stadion von Rapid war es am wärmsten

In der Lavanttal-Arena zeigte sich die Sonne von 32 möglichen Stunden (zwei Stunden pro Spiel) insgesamt 17,4 Stunden (54,4 Prozent). So sonnig war es zu Spielzeiten nirgendwo anders. Es folgten SCR Altach und Sturm Graz mit jeweils knapp 14,5 Stunden (45,3 bzw. 45,2), am Ende der Tabelle lagen Rapid Wien (18,7) und SV Mattersburg (18,3.).

Regen-Hauptstadt Graz

Bei Sturm-Heimspiele fielen pro Quadratmeter 26,3 Liter Regen und damit weit mehr als doppelt so viel wie beim Vizemeister Rapid Wien (9,7), dahinter reihte sich TSV Hartberg (8,4) ein. Weitgehend trocken blieben Admira Wacker, Austria Wien, WAC und St. Pölten. Am wärmsten war es im Allianz Stadion bei Rapid mit einer Durchschnittstemperatur von 19,1 Grad, am kältesten hingegen beim LASK mit 16,7.