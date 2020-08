Warum sprießen im Tivolistadion so viele Schwammerln?

Als Daniel Bierofka am Montag seinen Blick über den Tivoli-Rasen schweifen ließ, musste der neue Trainer von Wacker Innsbruck schmunzeln. Denn es war nicht zu übersehen, dass sich da ungebetene Gäste auf dem Spielfeld breit gemacht hatten. Hunderte weiß-gelbe Schwammerln zierten das Tivoli-Grün und sorgten nicht nur bei Bierofka für Erstaunen.

Sieht so der berüchtige Rasenpilz aus, den alle Platzwarte so fürchten? Verschlägt es in Zukunft etwa gar die Pilzsammler ins Tivolistadion? Oder spielt da nur die Natur einen kleinen Streich?