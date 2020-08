Neo-Wacker-Coach Bierofka: "Hier werde ich gebraucht"

Nach der Trennung von 1860 München war Daniel Bierofka zuletzt acht Monate ohne Trainer-Job gewesen. "Ich habe die Arbeit schon vermisst", gesteht der dreifache deutsche Teamspieler. Beim Angebot von Wacker Innsbruck musste er nicht lange überlegen. "Ich erkenne hier Parallelen zu 1860", sagt Bierofka. "Ich wollte zu einem Verein gehen, wo ich das Gefühl habe: ,Hier werde ich gebraucht.'"

Der zehnfache Meister strebt mit dem deutschen Coach die Rückkehr in die Bundesliga an. Im Idealfall will der FC Wacker schon in dieser Saison ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden. Doch Daniel Bierofka mahnt zur Geduld und erinnert an das vergangene Spieljahr. "Wir hatten 20 Punkte weniger als Austria Klagenfurt. Wir müssen jetzt einmal schauen, dass wir auf diese Stufe kommen. Es muss Schritt für Schritt organisch wachsen."

Verteidiger gesucht

Mit Rückkehrer Florian Jamnig (Altach), Marco Knaller (Ingolstadt), Darijo Grujcic, Ronivaldo (beide Lustenau) und Fabio Viteritti (Zwickau) waren beim Trainingsauftakt fünf neue Spieler mit dabei. Ein letzter Neuzugang soll und wird noch folgen. Nach der Verletzung von Abwehrchef Stefan Meusburger - der Steirer muss sich einer Rücken-OP unterziehen und fällt monatelang aus - sind die Innsbrucker noch auf der Suche nach einem Innenverteidiger. "Wir haben im Moment in der Abwehr einen 21-Jährigen und zwei 18-Jährige. Wir schauen nach jemandem, der schon einige Spiele auf dem Buckel hat", sagt Bierofka.