Bundesliga: Hoffer und Maierhofer sind Rapids Auftakt-Gegner

Die Österreichische Fußball-Bundesliga veröffentlicht den Spielplan für den Grunddurchgang der Tipico Bundesliga 2020/21.

Gestartet wird in die Saison 2020/21 mit einem Eröffnungsspiel, das wie schon in den beiden Vorjahren separat am Freitag gespielt wird. Der Ligaauftakt heißt in diesem Jahr LASK gegen FK Austria Wien und wird am Freitag, den 11. September um 20:30 Uhr ausgetragen.

Am Tag darauf empfängt Rapid in einem ersten Heimspiel die Admira mit dem ehemaligen grün-weißen Sturmduo Stefan Maierhofer und Erwin "Jimmy" Hoffer. Meister Salzburg ist am Sonntag beim WAC zu Gast.

Das erste Wiener Derby zwischen Rapid und der Austria gibt es in der 9. Runde, also vermutlich am Sonntag den 29. November, in Hütteldorf.