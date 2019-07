Sturms Europacup-Misere hält an: "Brauchen kleines Wunder"

Konkurrenz für Hosiner

Der Neo-Trainer hatte auf die exakt gleiche Startformation wie beim 4:1-Erfolg im ersten Saisonpflichtspiel vergangenes Wochenende im ÖFB-Cup gegen den Regionalligisten Anif gesetzt. Philipp Hosiner agierte im 4-2-3-1-System als Solospitze, machte mit Ausnahme eines nicht geahndeten, möglichen Elferfouls an ihm aber keinen Stich.

Der frühere ÖFB-Teamstürmer könnte in naher Zukunft an vorderster Front durch Bekim Balaj ersetzt werden. Der Albaner sollte nach bestandenem Medizincheck samt Vertragsunterschrift am Freitag erstmals mit der Mannschaft trainieren. Im Rückspiel gegen Haugesund ist Balaj aber noch nicht spielberechtigt. Die Spielerliste für beide Partien musste bereits vor dem Hinspiel an die UEFA gemeldet werden.